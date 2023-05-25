Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання, – МВС

Під час дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений. Але є ті, хто умудряються виїхати незаконно.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в інтерв’ю РБК-Україна, що в Україні буде розроблено закон про покарання таких чоловіків. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

За його словами, зараз не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон, – сказав він.

Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради.

Я думаю, це буде закон, – повідомив Клименко.

За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід.

Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон, – додав міністр.

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