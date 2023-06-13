Чоловіка викинуло на вулицю вибухом: патрульні показали перші хвилини після прильоту в Кривому Розі

Під ранок 13 червня по Кривому Рогу вдарили ракетами. Патрульні показали перші хвилини після прильоту.
Майже відразу в будинку, який опинився в епіцентрі вибуху, почалася пожежа. Виходи були заблоковані, тому люди тікали зі своїх зруйнованих помешкань через балкон. Внизу містян ловили патрульні та надавали першу допомогу. Одного постраждалого викинуло вибухом на вулицю.
– Квартира моя горить.
– Вас викинуло з неї?
– Так. Дайте води.
До деяких квартир патрульним довелося добиратися через завали та вирізати двері, щоб люди могли вийти.
Патрульні просили містян відійти трохи далі від будинку. Поруч з місцем прильоту було чутно крики. Люди шукали своїх рідних, які могли постраждати під час удару. Повну версію того, що відбувалося в Кривому Розі цієї ночі, можна побачити у відео.
Зауважимо, за останніми даними, у Кривому Розі цієї ночі загинуло 11 людей. Останнього загиблого з-під завалів витягнули вже вдень. Пошуково-рятувальна операція завершена, але на місці ще розбирають зруйновані конструкції.
Раніше ми писали про криворіжця, який попри поранення, допоміг врятуватися постраждалій родині.
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