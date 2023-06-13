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  • Чоловіка викинуло на вулицю вибухом: патрульні показали перші хвилини після прильоту в Кривому Розі

Чоловіка викинуло на вулицю вибухом: патрульні показали перші хвилини після прильоту в Кривому Розі

Сьогодні 15:36
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Люди тікали з палаючого будинку через балкони.

Новости Днепра про Чоловіка викинуло на вулицю вибухом: патрульні показали перші хвилини після прильоту в Кривому Розі

Під ранок 13 червня по Кривому Рогу вдарили ракетами. Патрульні показали перші хвилини після прильоту. 

Майже відразу в будинку, який опинився в епіцентрі вибуху, почалася пожежа. Виходи були заблоковані, тому люди тікали зі своїх зруйнованих помешкань через балкон. Внизу містян ловили патрульні та надавали першу допомогу. Одного постраждалого викинуло вибухом на вулицю. 

– Квартира моя горить. 
– Вас викинуло з неї?
– Так. Дайте води. 

До деяких квартир патрульним довелося добиратися через завали та вирізати двері, щоб люди могли вийти. 

Патрульні просили містян відійти трохи далі від будинку. Поруч з місцем прильоту було чутно крики. Люди шукали своїх рідних, які могли постраждати під час удару. Повну версію того, що відбувалося в Кривому Розі цієї ночі, можна побачити у відео. 

Зауважимо, за останніми даними, у Кривому Розі цієї ночі загинуло 11 людей. Останнього загиблого з-під завалів витягнули вже вдень. Пошуково-рятувальна операція завершена, але на місці ще розбирають зруйновані конструкції. 

Раніше ми писали про криворіжця, який попри поранення, допоміг врятуватися постраждалій родині. 

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Новости Днепра про Чоловіка викинуло на вулицю вибухом: патрульні показали перші хвилини після прильоту в Кривому РозіУкраїнська

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