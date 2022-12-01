Чоловік у Покрові викрав два мотоцикли з двору свого знайомого

У Покрові чоловік викрав з двору приватного будинку свого знайомого два мотоцикли та зарядний пристрій.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У чоловіка з двору викрали два мотоцикли та зарядний пристрій. Вранці він повідомив про крадіжку у поліцію. Правоохоронці почали пошуки.

Через деякий час злодія затримали. Ним виявився 35-річний чоловік, знайомий потерпілого. Він скористався тим, що неодноразово ходив в гості до власника будинку та добре знав територію двору.

Злодію повідомили про підозру ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Чоловіку загрожує ув’язнення на строк до восьми років.

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