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Бізнес не склався: чоловік переїхав до Павлограда, щоб продавати наркотики

Сьогодні 22:00
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У Павлограді впіймали закладника, який переїхав до міста, щоб продавати наркотики.

Новости Днепра про Бізнес не склався: чоловік переїхав до Павлограда, щоб продавати наркотики

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловік винайняв у Павлограді квартиру і став продавати наркотики. Закладки він робив по місту. Його на місці злочину спіймали правоохоронці.

Пправоохоронці вилучили 32 пакунки з наркотиками.

У ході слідчих дій було встановлено, що він зробив понад 50 схованок із закладками. Кожен пакунок чоловік маркував і робив фото місця з точною адресою, яку згодом надсилав замовнику. Слідчим за погодженням з окружною прокуратурою в орендованій квартирі провели обшук, під час якого вилучили ще 25 пакунків із наркотичною речовиною.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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Новости Днепра про Бізнес не склався: чоловік переїхав до Павлограда, щоб продавати наркотикиУкраїнська Новости Днепра про Бізнес не склався: чоловік переїхав до Павлограда, щоб продавати наркотикиРусский

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