Чоловік опинився у вогні: у Кривому Розі палав будинок

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Вчора близько 22:25 на вулиці Мудрості у Центрально-Міському районі Кривого Рогу спалахнув одноповерховий приватний будинок. У задимленому приміщенні надзвичайники виявили чоловіка, який знепритомнів.
Містянина винесли на свіже повітря та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив дах будинку на площі 30 кв. м.
Пожежу гасили 13 рятувальників. Її вдалося ліквідувати о 23:35.
Читайте також:
Автор:
За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували…
Учора, 23 квітня, фахівці перевіряли повідомлення про мінування понад 100…
Сьогодні, 24 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути…
Основні зусилля противник зосереджує на наступі на Бахмутському, Авдіївському та…