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Чоловік опинився у вогні: у Кривому Розі палав будинок

Сьогодні 09:30
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У Кривому Розі пожежники врятували з палаючого будинку чоловіка.

Новости Днепра про Чоловік опинився у вогні: у Кривому Розі палав будинок

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора близько 22:25 на вулиці Мудрості у Центрально-Міському районі Кривого Рогу спалахнув одноповерховий приватний будинок. У задимленому приміщенні надзвичайники виявили чоловіка, який знепритомнів.

Містянина винесли на свіже повітря та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив дах будинку на площі 30 кв. м.

Пожежу гасили 13 рятувальників. Її вдалося ліквідувати о 23:35.

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