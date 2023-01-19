Чоловік Ірини Саламатенко, яку вбила російська ракета у Дніпрі, опублікував лист їхнього сина до мами

14 січня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі.

Ця атака вбила 46 невинних людей. Серед них – стоматолог і волонтер Ірина Саламатенко. У момент прильоту вона проходила зі своєю подругою, Ольгою Усовою, повз будинок №118 на Набережній Перемоги. На жаль, жінки померли.

Учора рідні та друзі попрощалися з Іриною. А сьогодні чоловік жінки Ігор опублікував на її сторінці у ФБ зворушливий лист, який написав їхній син мамі.

Вчора ми попрощалися і провели в останню путь нашу красуню. Наш син Ігор (так, він теж Ігор) самостійно написав листа мамі та всім, хто зміг прийти на прощання. Я не виправив жодного слова. Це його текст, який я з його дозволу опублікую на її пам’ять та на її честь, – повідомив він.

Неможливо стримати сльози.

…Неможливо передати словами, наскільки це величезна трагедія для нашої родини, для нашого району, для нашого міста, для мене… Моя мама була найпрекраснішою, найкрасивішою, найрозумнішою і найдобрішою дівчиною, яку я коли-небудь знав. Таку людину, як моя матуся, просто неможливо описати словами, немає таких філософів, які змогли б підібрати такі слова, немає таких словників, які могли б містити ті слова, які підходять до її доброти, характеру та душі, як каже мій тато – “Вона була унікальна…” І вона, дійсно, була просто ідеальна у всьому… Ми любили маму до нескінченності, і будемо любити, – написав син жінки.

Повністю читайте лист нижче:

Чоловік втратив дружину, а діти – Ігор та його 6-річна сестричка – маму.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини! Світла пам’ять!

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