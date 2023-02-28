Чого тільки не знаходять комунальники: у Франківську каналізацію забило сардельками

В Івано-Франківську каналізацію забило сардельками.

Про це повідомляє КП «Франківськводоекотехпром».

27 лютого мешканці будинку на вул. Сніжній-Кулібіна, 14 поскаржилися, що у них забита каналізація. Під час робіт комунальники виявили, що каналізація була забита сардельками.

У КП пригрозили, що такі роботи будуть виконуватися за рахунок мешканців будинку, де люди навмисне засмічуватимуть каналізацію. А також нагадали, що каналізація не сміттєпровід і порадили віддавати їжу бездомним тваринам.

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