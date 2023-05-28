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Чеська залізнична компанія запустила маршрут з Праги до Дніпра

Сьогодні 13:13
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Можна купити єдиний квиток.

Новости Днепра про Чеська залізнична компанія запустила маршрут з Праги до Дніпра

Чеська залізнична компанія RegioJet розпочала продаж квитків на потяг, який їде з Праги до Дніпра, Запоріжжя та Харкова. Щоправда, це не прямий маршрут, тому доведеться зробити пересадку в Перемишлі.

У повідомленні компанії зазначається, що маршрут складається з двох потягів із пересадкою у польському Перемишлі. На нього продається єдиний квиток вартістю близько 70 євро або 2800 гривнями.

Тобто в Україні пасажири їхатимуть Укрзалізницею, але ще один квиток купувати вже не треба. 

Щоправда, їхати досить довго. Найдовший маршрут з Праги до Запоріжжя. Пасажирам, які збираються до цього міста доведеться провести в дорозі майже 41 годину. З них 10 годин це поїздка до Перемишля, потім 10 годин очікування наступного потяга і 21 годину займе подорож до Запоріжжя. 

До Дніпра можна дістатися трохи швидше – за 38 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця повернула на маршрут швидкісний Інтерсіті+, яким можна дістатися з Дніпра до Києва. ТУТ ми писали про вартість квитків на цей потяг. Крім цього, УЗ запустила поїзди із Дніпра до курортів заходу України.
 

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