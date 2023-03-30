Черговий фейк: військкомат Дніпра сповіщає про загибель бійців на рекламних листівках

Так, одна із Фейсбук-спільнот пише, що мешканець Дніпропетровщини отримав «сповіщення про смерть свого сина» на рекламному буклеті.
Після того, як батько загиблого отримав дане повідомлення, він впав у шок від такого блюзнірства, – йдеться у повідомленні.
Та навіть є фото самого сповіщення.
Насправді це чергова провокація від росії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що цей фейк можна перевірити в декілька способів:
Примітивні фейки ворога розраховані на людей, які не будуть перевіряти достовірність інформації і обурені цинізмом почнуть поширювати дану дезінформацію, – зазначають у ЦПД.
Довіряйте лише офіційним джерелам!
Нагадаємо, раніше ми писали, що українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейк.
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