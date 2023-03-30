Черговий фейк: військкомат Дніпра сповіщає про загибель бійців на рекламних листівках

У мережі поширюють черговий фейк від росії.

Так, одна із Фейсбук-спільнот пише, що мешканець Дніпропетровщини отримав «сповіщення про смерть свого сина» на рекламному буклеті.

Після того, як батько загиблого отримав дане повідомлення, він впав у шок від такого блюзнірства, – йдеться у повідомленні.

Та навіть є фото самого сповіщення.

Насправді це чергова провокація від росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що цей фейк можна перевірити в декілька способів:

Печатку Міноборони з кодом «12345678» взято з рекламного шаблону виробника печаток та штампів.

Перевіряючи фейковий промокод «нащиті2873», наприклад, на сайті «Megogo», який вказали пропагандисти, будь-який користувач отримає відповідь, що символи повинні бути тільки латинські й такого промокоду не існує.

Примітивні фейки ворога розраховані на людей, які не будуть перевіряти достовірність інформації і обурені цинізмом почнуть поширювати дану дезінформацію, – зазначають у ЦПД.

Довіряйте лише офіційним джерелам!

Нагадаємо, раніше ми писали, що українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейк.

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