Черга до McDrive та друга ДТП за три години: у Дніпрі проспект Гагаріна застряг в заторах (ФОТО)

Проспект Гагаріна у Дніпрі застряг в заторах.

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

На проспекті Гагаріна сьогодні, 9 травня, не все благополучно. Вдруге за день тут збираються затори через ДТП. Так, станом на 5-ту годину вечора, на перехресті пр. Гагаріна та Запорізького шосе, у бік пр. Гагаріна ускладнення руху через аварію.

Крім цього, зібрався затор перед пішохідним переходом на з’їзді з кільця на проспекті Гагаріна – зламався автомобіль

І не повірите. Тут знову ускладнення руху з іншої сторони по проспекту Гагаріна у бік кільця у зв’язку з чергою на McDrive. Таким чином, цей відрізок шляху буквально “застряг” в заторах. У ситуаційному центрі радять обирати інший маршрут.

Перша ДТП сталася близько 2-ї години дня. Ускладнення дорожнього руху спостерігалися на кільці на перехресті пр. Гагаріна та Запорізького шосе у бік пр. Богдана Хмельницького.

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