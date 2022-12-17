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Через знеструмлення затримується низка потягів до Дніпра

Сьогодні 11:34
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Через проблеми з електрикою затримується низка потягів УЗ.

Новости Днепра про Через знеструмлення затримується низка потягів до Дніпра

Як повідомили в Укрзалізниці, станом на 10:00 24 рейсів Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. При цьому жодного поїзда далекого сполучення не скасовано.

Запізнюються також потяги до Дніпра Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

№37/38 Запоріжжя — Київ (+6 год 21 хв);
№91/92 Харків — Одеса (+6 годин);
№191/192 Краматорськ — Одеса (+6 год);
№3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 37 хв);
№31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год);
№131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв);
№37/38 Київ — Запоріжжя (+3 год 10 хв);
№1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
№65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);
№119/120 Запоріжжя — Львів (+2 год 20 хв);
№275/276 Київ — Запоріжжя (1 год 40 хв);

Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ — Краматорськ та №732 Київ — Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами.

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Новости Днепра про Через знеструмлення затримується низка потягів до ДніпраУкраїнська

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