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  • Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкою

Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкою

Сьогодні 16:06
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Через відключення світла затримуються потяги.
Новости Днепра про Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкою

 

В Укрзалізниці повідомили про затримки потягів через знеструмлення. Є проблеми на ділянках в Дніпрі, Києві та Миколаєві. 

У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози.

Просимо пасажирів перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи.

Зберігаємо спокій та продовжуємо рух.

Нагадаємо, в області запроваджені аварійні відключення світла. Попереднь, його може не бути добу. 

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Новости Днепра про Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкоюУкраїнська

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