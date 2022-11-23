Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкою

Через відключення світла затримуються потяги.

В Укрзалізниці повідомили про затримки потягів через знеструмлення. Є проблеми на ділянках в Дніпрі, Києві та Миколаєві.

У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Просимо пасажирів перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи. Зберігаємо спокій та продовжуємо рух.

Нагадаємо, в області запроваджені аварійні відключення світла. Попереднь, його може не бути добу.

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