Через вибухи у Дніпрі у деяких мешканців повибивало вікна (ФОТО)

Як повідомили в Офісі президента, є декілька влучань в два інфраструктурні об’єкти.
За попередньою інформацією, одна людина постраждала. Рятувальники вже працюють на місті.
Через вибухи у деяких мешканців вибило вікна в оселях.
Фото опублікували у соціальних мережах.
Загроза триває, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі вранці пролунали вибухи.
Російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні…
Через вимкнення напруги по одній з ділянок трамвайного маршруту №11…
Окупанти всю ніч 17 листопада обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.