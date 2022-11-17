Через вибухи у Дніпрі у деяких мешканців повибивало вікна (ФОТО)

Сьогодні вранці під час тривоги мешканці Дніпра чули вибухи.

Як повідомили в Офісі президента, є декілька влучань в два інфраструктурні об’єкти.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала. Рятувальники вже працюють на місті.

Через вибухи у деяких мешканців вибило вікна в оселях.

Фото опублікували у соціальних мережах.

Загроза триває, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях.

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