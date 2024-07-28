Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали двоє дітей

Ворог сьогодні скоїв черговий воєнний злочин.

Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих двоє дітей – дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень, — йдеться у дописі голови ОВА.

Також у місті пошкоджена багатоповерхівка та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

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