Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали двоє дітей

Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Серед постраждалих двоє дітей – дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень, — йдеться у дописі голови ОВА.
Також у місті пошкоджена багатоповерхівка та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.
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