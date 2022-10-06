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Через війну із Нікополя виїхало 80 тисяч людей

Вчора 16:21
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До війни в місті жило близько 120 тисяч людей.

Новости Днепра про Через війну із Нікополя виїхало 80 тисяч людей

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ розповів голова облради Микола Лукашук.

За його словами, близько 80 тисяч людей покинули Нікополь через ворожі обстріли. До війни місто було потужним промисловим центром, тут постійно проживало близько 120 тисяч мешканців.

З літа Нікополь почали активно обстрілювати майже кожен день, тому багато хто покинув місто. За словами Лукашука, значна частина людей вирішила не виїжджати за межі області і далеко від рідного міста. Багато хто переїхав у Покров, через це там зараз практично неможливо зняти квартиру чи дім.

Нікополь обстрілюють зі сторони окупованого Енергодару. Відстань тільки 7 км, тому сюди дістає все озброєння. Переважно стріляють із Градів, трапляється важка артилерія.

Усього з початку повномасштабного вторгнення у Нікополі зруйновано 356 багатоповерхівок і понад тисячу приватних будинків.

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