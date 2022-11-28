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  • Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці

Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці

Сьогодні 19:51
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Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів.

Новости Днепра про Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці

Такі зміни пов’язані з відключенням тягових підстанцій, які живлять рухомий склад міського електротранспорту зі сторони обленерго.

Отже, призупиняється робота наступних тролейбусних та трамвайних маршрутів:

  • Трамвайний маршрут № 1;
  • Трамвайні маршрути №7 та №17;
  • Тролейбусний маршрут №5;
  • Тролейбусний маршрут №6;
  • Тролейбусний маршрут №7;
  • Тролейбусний маршрут № 10;
  • Тролейбусний маршрут № 12;
  • Тролейбусний маршрут № 14;
  • Тролейбусний маршрут № 16;
  • Тролейбусний маршрут № 19;
  • Тролейбусний маршрут № 21.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиціУкраїнська

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