Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці

Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів.

Такі зміни пов’язані з відключенням тягових підстанцій, які живлять рухомий склад міського електротранспорту зі сторони обленерго.

Отже, призупиняється робота наступних тролейбусних та трамвайних маршрутів:

Трамвайний маршрут № 1;

Трамвайні маршрути №7 та №17;

Тролейбусний маршрут №5;

Тролейбусний маршрут №6;

Тролейбусний маршрут №7;

Тролейбусний маршрут № 10;

Тролейбусний маршрут № 12;

Тролейбусний маршрут № 14;

Тролейбусний маршрут № 16;

Тролейбусний маршрут № 19;

Тролейбусний маршрут № 21.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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