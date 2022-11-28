Сайт Дніпра Новини Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці Через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці
Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів.
Такі зміни пов’язані з відключенням тягових підстанцій, які живлять рухомий склад міського електротранспорту зі сторони обленерго.
Отже, призупиняється робота наступних тролейбусних та трамвайних маршрутів:
Трамвайний маршрут № 1; Трамвайні маршрути №7 та №17; Тролейбусний маршрут №5; Тролейбусний маршрут №6; Тролейбусний маршрут №7; Тролейбусний маршрут № 10; Тролейбусний маршрут № 12; Тролейбусний маршрут № 14; Тролейбусний маршрут № 16; Тролейбусний маршрут № 19; Тролейбусний маршрут № 21.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 18:33
Постраждалого госпіталізували.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:47
У Кривому Розі оштрафували водія через те, що він не…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:22
Минулого тижня свій день народження відзначала одна із культових комп'ютерних…
новини України
Сьогодні 16:59
Представник пресслужби Головного управління розвідки України Андрій Юсов пояснив, чи…