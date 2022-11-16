Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
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