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  • Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні 16:59
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Сьогодні, 16 листопада, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

  • просп. Богдана Хмельницького, 2, 2а, 4, 4а;
  • просп. Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

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Новости Днепра про Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адресиУкраїнська

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