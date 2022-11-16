Через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні, 16 листопада, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

просп. Богдана Хмельницького, 2, 2а, 4, 4а;

просп. Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

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