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Через відключення світла частина Криворіжжя без води, – Вілкул

Сьогодні 12:44
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Через віялові відключення світла частина Кривого Рогу та райони без світла. Пропала і вода.

Новости Днепра про Через відключення світла частина Криворіжжя без води, - Вілкул

Через аварійне відключення електропостачання, на Криворіжжі вимкнулись деякі насосні станції. 

Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Для людей організували підвіз води. Подробиці на скріні. 

Новости Днепра про Через відключення світла частина Криворіжжя без води, - Вілкул

 

Місцеві повідомляють, що деякі магазини та банкомати не працюють там, де зникло електропостачання. 

Але пам’ятаємо – що це тимчасово. В Укренерго обіцяють повернути світло, як тільки це буде можливо зробити 

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Новости Днепра про Через відключення світла частина Криворіжжя без води, - ВілкулУкраїнська

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