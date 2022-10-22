Через відключення світла частина Криворіжжя без води, – Вілкул

Через віялові відключення світла частина Кривого Рогу та райони без світла. Пропала і вода.

Через аварійне відключення електропостачання, на Криворіжжі вимкнулись деякі насосні станції.

Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Для людей організували підвіз води. Подробиці на скріні.

Місцеві повідомляють, що деякі магазини та банкомати не працюють там, де зникло електропостачання.

Але пам’ятаємо – що це тимчасово. В Укренерго обіцяють повернути світло, як тільки це буде можливо зробити

Читайте також:

Українська

Автор: