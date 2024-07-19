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Через спеку річка Дніпро перетворюється на болото: коли ситуація покращиться

Вчора 13:29
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У Дніпрі річка цвіте та неприємно пахне.

Новости Днепра про Через спеку річка Дніпро перетворюється на болото: коли ситуація покращиться

Річка Дніпро перетворюється на болото через аномальну спеку. Вода відійшла від берега та стала зеленою. Температура +36 градусів призводить до її швидкого випаровування і розмноження синьо-зелених водоростей. Така ситуація протримається до кінця літа.

Про це повідомляє “ДніпроТВ”.

За словами проректора з наукової роботи ДНУ ім. О. Гончара та еколога Олега Макаренка, проблема вирішиться, коли температура повітря стане нижчою і річка наповниться водою. Втім, він зазначає, що теперішня ситуація загрожує популяції риби.

“Очікується, що може виникнути дефіцит кисню в приповерхневому та придонному шарах води через підвищення температури та масовий розвиток водоростей. Цей дефіцит кисню може призвести до загибелі гідробіонтів. Тому, якщо цього тижня триматиметься спека до 40 градусів, можемо очікувати на певний замор риби та інших водних організмів”, – розповів Олег Макаренко.

Через таку спеку температура води у Дніпрі у верхньому шарі вже піднялася до 28 градусів. Востаннє річка так нагрівалася у липні 2010 року.

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Новости Днепра про Через спеку річка Дніпро перетворюється на болото: коли ситуація покращитьсяУкраїнська Новости Днепра про Через спеку річка Дніпро перетворюється на болото: коли ситуація покращитьсяРусский

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