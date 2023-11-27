Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Через сніговий “армагедон” є проблеми з низкою потягів до Дніпра

Сьогодні 11:59
просмотров

Україну накрив сніговий "армагедон". Є проблеми не тільки з автомобільним, а й залізничним транспортом.

Новости Днепра про Через сніговий

Рейси не скасовують, але вони можуть значно затримуватися. Як повідомили в Укрзалізниці, деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину. Серед них ті, які курсують через Дніпро та область. 

  • №247/248 Одеса — Київ
  • №11/12 Одеса — Львів
  • №7/8 Одеса — Харків
  • №53/54 Одеса — Дніпро
  • №253/254 Одеса — Кривий Ріг
  • №119/120 Львів — Запоріжжя

Як бачимо, проблеми є перш за все з поїздами, які їдуть через Одещину, де з позавчора вирує сніговий “армагедон”. 

Через негоду УЗ додала ще кілька вагонів потягів, які курсують у найзасніженіших регіонах:

+4 вагони поїзду №106 Одеса — Київ сьогодні;
+4 вагони поїзду №248 Київ — Одеса сьогодні;
+4 вагони поїзду №248 Одеса — Київ завтра;
+4 вагони поїзду №779 Суми — Київ завтра.

Цілодобова гаряча лінія Укрзалізниці: 0800503111

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через негоду в Дніпрі та області частина населених пунктів регіону без електропостачання. Є зміни і роботі електротранспорту та маршруток з автобусами, але поки що все під контролем. Водночас не час розслаблятися, адже синоптики прогнозують погіршення погодних умов – у Дніпрі та області очікують сильний сніг, який переросте у хурделицю. Попри те, що в Україні вирує сніговий “армагедон” на кордоні з Румунією піймали ймовірного “ухилянта”, який два дні бродив у горах, щоб потрапити за кордон.

Читайте також:

Новости Днепра про Через сніговий Українська Новости Днепра про Через сніговий Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як у ХХ ст змінювався Монастирський острів у Дніпрі: від приватних будинків до канатної дороги (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:42
Як у ХХ ст змінювався Монастирський острів у Дніпрі: від приватних будинків до канатної дороги (ФОТО)

Монастирський острів у Дніпрі – одне з найпопулярніших місць відпочинку…

У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:39
У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)

На проспекті Гагаріна сильним вітром здуло 10-метрову ялинку.

ДБР з’ясували причину авіатрощі в Броварах, де загинули Монастирський та його заступник із Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 11:31
ДБР з’ясували причину авіатрощі в Броварах, де загинули Монастирський та його заступник із Дніпра

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру винним у смерті ексміністра…

Викликати “швидку” можна при будь-яких проблемах зі здоров’ям: у НСЗУ пояснили, чи так це
Новини Дніпра
Сьогодні 10:57
Викликати “швидку” можна при будь-яких проблемах зі здоров’ям: у НСЗУ пояснили, чи так це

Важливо!

Наверх