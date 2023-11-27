Через сніговий “армагедон” є проблеми з низкою потягів до Дніпра

Рейси не скасовують, але вони можуть значно затримуватися. Як повідомили в Укрзалізниці, деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину. Серед них ті, які курсують через Дніпро та область.
Як бачимо, проблеми є перш за все з поїздами, які їдуть через Одещину, де з позавчора вирує сніговий “армагедон”.
Через негоду УЗ додала ще кілька вагонів потягів, які курсують у найзасніженіших регіонах:
+4 вагони поїзду №106 Одеса — Київ сьогодні;
+4 вагони поїзду №248 Київ — Одеса сьогодні;
+4 вагони поїзду №248 Одеса — Київ завтра;
+4 вагони поїзду №779 Суми — Київ завтра.
Цілодобова гаряча лінія Укрзалізниці: 0800503111
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через негоду в Дніпрі та області частина населених пунктів регіону без електропостачання. Є зміни і роботі електротранспорту та маршруток з автобусами, але поки що все під контролем. Водночас не час розслаблятися, адже синоптики прогнозують погіршення погодних умов – у Дніпрі та області очікують сильний сніг, який переросте у хурделицю. Попри те, що в Україні вирує сніговий “армагедон” на кордоні з Румунією піймали ймовірного “ухилянта”, який два дні бродив у горах, щоб потрапити за кордон.
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