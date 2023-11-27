Через сніговий “армагедон” є проблеми з низкою потягів до Дніпра

Україну накрив сніговий "армагедон". Є проблеми не тільки з автомобільним, а й залізничним транспортом.

Рейси не скасовують, але вони можуть значно затримуватися. Як повідомили в Укрзалізниці, деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину. Серед них ті, які курсують через Дніпро та область.

№247/248 Одеса — Київ

№11/12 Одеса — Львів

№7/8 Одеса — Харків

№53/54 Одеса — Дніпро

№253/254 Одеса — Кривий Ріг

№119/120 Львів — Запоріжжя

Як бачимо, проблеми є перш за все з поїздами, які їдуть через Одещину, де з позавчора вирує сніговий “армагедон”.

Через негоду УЗ додала ще кілька вагонів потягів, які курсують у найзасніженіших регіонах:

+4 вагони поїзду №106 Одеса — Київ сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Київ — Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Одеса — Київ завтра;

+4 вагони поїзду №779 Суми — Київ завтра.

Цілодобова гаряча лінія Укрзалізниці: 0800503111

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через негоду в Дніпрі та області частина населених пунктів регіону без електропостачання. Є зміни і роботі електротранспорту та маршруток з автобусами, але поки що все під контролем. Водночас не час розслаблятися, адже синоптики прогнозують погіршення погодних умов – у Дніпрі та області очікують сильний сніг, який переросте у хурделицю. Попри те, що в Україні вирує сніговий “армагедон” на кордоні з Румунією піймали ймовірного “ухилянта”, який два дні бродив у горах, щоб потрапити за кордон.

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