“Через шість місяців я поїду на набережну Ялти”: Подоляк спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що через півроку тимчасово окупований Крим вже буде звільнено.

Свою думку він висловив в ефірі телемарафону, зазначивши, що через шість місяців росіян вже не буде на українському півострові.

Через шість місяців я поїду на набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце, гарантую вам, що я обов’язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним. Звідти вже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно, тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, ґвалтувати, красти і мародерити, – заявив Подоляк.

За його словами, розв’язана рф війна проти України повинна закінчитися кінцем “руського міру”:

“Руський мір” в такому вигляді повинен перестати існувати, і я сподіваюся, що ми це обов’язково зробимо. Це і є правильна фіналізація цієї війни – закінчення концепції існування сучасного типу “руського миру”.

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