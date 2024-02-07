Через ранковий ракетний удар по Павлограду є постраждала: уточнені дані від ОВА

7 лютого для Дніпропетровщини виявилося важким.

За уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар по Павлограду поранена людина. Це 30-річна жінка. Вибуховою хвилею вибило вікна у трьох будинках – дво- та п’ятиповерхівках, інформує у своєму телеграм-каналі очільник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Обстріли Дніпропетровщини 7 лютого – що відомо?

Від російських атак 7 лютого страждали три райони Дніпропетровської області.

Атакувати область почали ще вночі, коли на Новомосковськ спрямували кілька ударних дронів. Два з них вдалося збити, але решта уразила територію місцевого комунального підприємства. За словами міського голови Сергій Рєзніка, місто втратило майже всю комунальну техніку.

Зранку атакували Павлоградський район. Одну ракету збили військові Повітряного командування Схід. Ще одна “прилетіла” по інфраструктурному об’єкту.

Обстрілювали також Нікопольський район. У Марганці дрон-камікадзе влучив у машину. Двоє людей постраждали, але вони будуть лікуватися вдома. Усього на район випустили 5 FPV-дронів та кілька артснарядів.

Загалом в районі пошкоджені 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. А ще – авто, газогін та лінія електропередач.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: