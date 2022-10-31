Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух, про це зазначили в Укрзалізниці.
Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ — Ужгород.
Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:
Майже всі інші потяги продовжують курсувати за графіком.
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