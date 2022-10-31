Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра

Вранці 31 жовтня росіяни знову здійснили масовану атаку на Україну. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Укрзалізниця попередила про затримки потягів.

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух, про це зазначили в Укрзалізниці.

Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ — Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:

№712 Київ — Краматорськ;

№732 Київ — Дніпро

Майже всі інші потяги продовжують курсувати за графіком.

Читайте також:

Українська

Автор: