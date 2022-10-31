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Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра

Сьогодні 09:28
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Вранці 31 жовтня росіяни знову здійснили масовану атаку на Україну. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Укрзалізниця попередила про затримки потягів.
Новости Днепра про Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра

 

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух, про це зазначили в Укрзалізниці. 

Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ — Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:

  • №712 Київ — Краматорськ;
  • №732 Київ — Дніпро

Майже всі інші потяги продовжують курсувати за графіком. 

Новости Днепра про Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра

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Новости Днепра про Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до ДніпраУкраїнська

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