Через ракетний удар по Дніпру згоріла база, де ремонтували авто

На ремонтній базі удар знищив чотири бокси та машини, які були всередині. Серед них авто Chrysler, на який зібрали 45 тисяч гривень. Його мали передати в інженерний підрозділ 128-ї Дніпровської бригади, але не встигли. Також згоріли обладнання, інструменти та генератори.
Про це розповіла засновниця БО БФ “Спецпідрозділ Карлсон Саппот Україна” Віра Хоруженко на своїй сторінці у Facebook.
“Я вперше у відчаї. Прокинулась від вибухів. Сьогодні згоріли 4 бокси, де ми ремонтували авто. Всі машини в них і поруч. Все обладнання, інструменти, генератори. Згорів крайслер, на який ми зібрали 45000грн. Він вже був майже готовий, я навіть зібрала все, що потрібно хлопцям в інженерний підрозділ 128 Дніпровської бригади, не встигла передати. Якимось чудом уціліла Ніва 230 бату. А авто морської піхоти ще не доїхало!”, – написала Віра Хоруженко.
Вона додала, що на щастя люди не постраждали. Також жінка закликала людей більше допомагати і оголосила про продовження збору коштів на авто для 73-ї бригади морської піхоти.
“Люди не постраждали, бо їх просто там не було у 4.30 ранку. Черга на ремонт авто нікуди не подівалася! І тому я прошу вас, мої дорогі друзі, допомагати вдвічі більше! Не обіжатися, що вас отмітили, а ви і так постійно донатите, в ресторани не ходите, на море не їздите, бо сьогодні такий пост у одної жіночки прочитала. Її задрали. А мене не задрали? І мене постійно отмічають там, де ідуть збори. І я реагую. Кидаю донати. Мовчки.У мене пенсія шикарна – 2980грн.! І я досі працюю! Бо треба ж донатити! І не нию! Бо на своїй власній шкірі знаю, як це чекати дзвінок, чи хоч якусь звісточку… Тому продовжуємо збір на ремонт авто для 73 бригади морської піхоти. Безвихідних ситуацій не буває ! Знайдемо, де ремонтувати! Лишилося зібрати 23500грн!”, – написала Віра Хоруженко.
Долучитися до збору можна за посиланням.
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