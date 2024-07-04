Через ракетну атаку на Дніпро 3 липня постраждали 58 людей, 21 із них досі в лікарні: уточнені дані

За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро постраждали 58 людей. У лікарні досі 21 поранений. Троє – у важкому стані. Нові дані надав керівник ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок атаки по Дніпру 3 липня зросла. У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Таким чином атака забрала життя шістьох людей.
Згідно з розпорядженням голови Дніпровської міської ради Бориса Філатова сьогодні, 4 липня, у Дніпрі оголошено День Жалоби. У місті заборонені розважальні заходи, біля адмінбудівель приспустять прапори. Рекомендується вивісити Державні Прапори з чорними стрічками для вшанування пам’яті загиблих.
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