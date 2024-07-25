Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адреси

У Дніпрі 25 липня на деяких вулицях проводитимуть планові роботи приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це йдеться у публікації міськради.
У зв’язку із цим з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
Детальніше про відключення світла можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК.
Окрім цього, сьогодні ввечері у Дніпрі застосовуватимуть графіки обмежень споживання електроенергії.
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