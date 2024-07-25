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Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адреси

Сьогодні 08:05
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На жаль, світла буде більше не в усіх жителів Дніпра.

Новости Днепра про Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адреси

У Дніпрі 25 липня на деяких вулицях проводитимуть планові роботи приватною енергетичною компанією ЦЕК. 

Про це йдеться у публікації міськради. 

У зв’язку із цим з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Автотранспортна: 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29;
  • вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;
  • пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;
  • пров. Північний: 1-12, 14, 16;
  • проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40, 41А, 42-47, 49-67 (непарні).

Детальніше про відключення світла можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК. 

Окрім цього, сьогодні ввечері у Дніпрі застосовуватимуть графіки обмежень споживання електроенергії. 

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Новости Днепра про Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адресиРусский

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