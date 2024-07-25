Через проведення робіт деякі жителі Дніпра 25 липня залишаться без світла: адреси

На жаль, світла буде більше не в усіх жителів Дніпра.

У Дніпрі 25 липня на деяких вулицях проводитимуть планові роботи приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це йдеться у публікації міськради.

У зв’язку із цим з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Автотранспортна: 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40, 41А, 42-47, 49-67 (непарні).

Детальніше про відключення світла можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК.

Окрім цього, сьогодні ввечері у Дніпрі застосовуватимуть графіки обмежень споживання електроенергії.

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