Через перебої зі світлом в Україні розгорнуть публічні точки Wi-Fi

Про це повідомив віце-прем’єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров для Forbes.
За його словами, зараз Україна в процесі отримання 1570 терміналів Starlink від Польщі. Частина з них піде на створення публічних точок Wi-Fi.
“Зараз ми думаємо, як за відключення електроенергії забезпечити громадян максимально стійким зв’язком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного зв’язку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яке становище у кожного провайдера, скільки генераторів і акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми”, – зазначив Федоров.
Він наголосив, що такі точки доступу будуть заживлені акумуляторами Tesla Powerwall.
“Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимося на їхню роботу і масштабуємо. Частина партії з 1570 терміналів піде на цей напрямок. Вони ще в дорозі”, – додав віце-прем’єр.
Очікується, що публічні точки Wi-Fi запустять уже у листопаді. Тестова точка з’явиться вже цього тижня.
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