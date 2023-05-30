Через перебої з електроенергією у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси призупинили рух

Важливо!

Сьогодні, 30 травня, у Дніпрі через аварійне вимкнення електроенергії без напруги залишились 4 тягові підстанції.

Тому трамваї №11 та тролейбуси №2 призупинили тимчасово рух. А тролейбуси №16, №19, №21 курсують до площі Космічної.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Зазначається, що про відновлення звичної роботи маршрутів повідомлять додатково.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких районах Дніпра зникло світло: що відомо.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: