Через перебої з електроенергією у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси призупинили рух

Сьогодні, 30 травня, у Дніпрі через аварійне вимкнення електроенергії без напруги залишились 4 тягові підстанції.
Тому трамваї №11 та тролейбуси №2 призупинили тимчасово рух. А тролейбуси №16, №19, №21 курсують до площі Космічної.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Зазначається, що про відновлення звичної роботи маршрутів повідомлять додатково.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких районах Дніпра зникло світло: що відомо.
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