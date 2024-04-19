Через обстріли в Дніпрі понівечені школа, два дитсадки, сім адмінбудівель, ринок та ще п’ять будинків

У Дніпрі уточнили інформацію про руйнування внаслідок ракетного удару.

У Дніпрі число постраждалих зросло до 24 людей, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи.

За уточненими даними, пошкоджені ще 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста.

У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство. Там семеро поранених.

На жаль, після сьогоднішнього ракетного обстрілу країною-терористкою також постраждали і заклади освіти, а саме 2 дитячих садочки та школа

У ГумДепі показали навчальні заклади, де вибило понад 100 вікон.

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