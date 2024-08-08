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  • Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водою

Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водою

Сьогодні 11:30
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На річці Дніпро через обміління виявляють цікаві знахідки.

Новости Днепра про Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водою

Так, дослідник із Запоріжжя Олег Власов, виявив на Дніпрі пороги, які були приховані під водою майже 70 років. Це результат зникнення Каховського водосховища та аномальної спеки, через що річка обміліла.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook та поділився публікаціями.

“Урочище Сагайдачне вчора. Я бачив майже Дніпровий поріг”, – написав Олег Власов.

У коментарях деякі з користувачів також написали, що мрії збуваються та підтвердили, що останній раз таке можна було спостерігати 70 років тому.

Дніпрові пороги — виходи гранітів, гнейсів та інших корінних гірських порід Українського кристалічного щита в руслі Дніпра між сучасними містами Дніпро і Запоріжжя.

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Новости Днепра про Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водоюУкраїнська Новости Днепра про Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водоюРусский

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