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  • Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому Розі

Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому Розі

Сьогодні 17:13
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У ніч на 14 липня Кривий Ріг пережив атаку безпілотниками.
Новости Днепра про Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому Розі

Фото з місця влучань ворожих безпілотників. Автор: Суспільне

Під час атаки постраждала будівля, де розташовується один із відділів Міграційної служби.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міграційної служби у Дніпропетровській області. 

Відсьогодні, 14 липня, і найближчий час не здійснюється прийом відвідувачів у Саксаганському відділі Міграційної служби у Кривому Розі. Як зазначили представники установи, наразі вони усувають наслідки прильотів ворожих безпілотників. 

Люди, які зареєструвалися в електронній черзі у цьому відділі, зможуть отримати послуги у будь-якому іншому підрозділі служби. 
 
Про відновлення роботи відділу сповістять додатково. Про масштаби руйнувань не уточнюється. 
 
Нагадаємо, у Кривому Розі безпілотники атакували комунальне та транспортне підприємство. Силам ППО вдалося знищити 6 ворожих БПЛа.
 
Як повідомив Олександр Вілкул, на території комунального підприємства знищена одна адмінбудівля, бокс для зберігання техніки, 7 одиниць автотранспорту, пошкоджено 3 адміністративні будівлі.
 
Також є влучання в одноповерхову адміністративну будівлю та бокси для зберігання техніки. Станом на 16:00 до поліції надійшло понад 100 звернень від громадян щодо пошкодження майна. 
 

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Новости Днепра про Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому РозіУкраїнська

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