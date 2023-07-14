Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому Розі

У ніч на 14 липня Кривий Ріг пережив атаку безпілотниками.

Під час атаки постраждала будівля, де розташовується один із відділів Міграційної служби.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міграційної служби у Дніпропетровській області.

Відсьогодні, 14 липня, і найближчий час не здійснюється прийом відвідувачів у Саксаганському відділі Міграційної служби у Кривому Розі. Як зазначили представники установи, наразі вони усувають наслідки прильотів ворожих безпілотників.

Люди, які зареєструвалися в електронній черзі у цьому відділі, зможуть отримати послуги у будь-якому іншому підрозділі служби.

Про відновлення роботи відділу сповістять додатково. Про масштаби руйнувань не уточнюється.

Нагадаємо, у Кривому Розі безпілотники атакували комунальне та транспортне підприємство. Силам ППО вдалося знищити 6 ворожих БПЛа.

Як повідомив Олександр Вілкул, на території комунального підприємства знищена одна адмінбудівля, бокс для зберігання техніки, 7 одиниць автотранспорту, пошкоджено 3 адміністративні будівлі.

Також є влучання в одноповерхову адміністративну будівлю та бокси для зберігання техніки. Станом на 16:00 до поліції надійшло понад 100 звернень від громадян щодо пошкодження майна.

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