Через Кривий Ріг курсуватиме ще один потяг до Києва: розклад

Додатковий потяг відправлятиметься з Запоріжжя 20:40, о 01:35 – курсуватиме з Кривого Рогу, а о 10:42 прибуватиме на місце призначення- тобто, в Київ.
У транспортній компанії звернули увагу на те, що зростає попит на квитки на потяги до західних регіонів України. Тому до потягу №750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ приєднають 10 додаткових вагонів. Цей поїзд також має маршрут через Кривий Ріг – з міста від відправляється о 02:32, а прибуває до Івано-Франківська о 22:42.
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