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Через Дніпро щодня курсують евакуаційні потяги: розклад

Сьогодні 20:30
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Для мешканців районів, де ведуться активні бойові дії, які бажають виїхати у безпечніші місця країни, щодня через Дніпро курсують евакуаційні потяги.

Новости Днепра про Через Дніпро щодня курсують евакуаційні потяги: розклад

Про це повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Потягами можуть скористатися і мешканці Дніпра та області. Щоб отримати при цьому допомогу від держави, треба зареєструватися в органах місцевого самоврядування. Для дорослих її розмір становить 2 000 гривень, для дітей та людей з особливими потребами – 3 000 гривень.

Через Дніпро проходять потяги: №119/120 “Запоріжжя – Кривий Ріг – Львів”. Відправлення із Запоріжжя о 09:45, до Дніпра прибуває – о 12:07, до Кривого Рогу – о 15:29, до Львова – об 11:44 наступного дня. №234/233 “Покровськ – Дніпро – Львів”. Відправлення з Покровська о 14:15, прибуття до Львова о 12:44 наступного дня.

Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченка, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

Під час реєстрації на поїзд громадяни зобов’язані вказувати станцію, до якої мають намір їхати.

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Новости Днепра про Через Дніпро щодня курсують евакуаційні потяги: розкладУкраїнська Новости Днепра про Через Дніпро щодня курсують евакуаційні потяги: розкладРусский

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