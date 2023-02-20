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Через Дніпро пустили додатковий евакопотяг до Львова

Сьогодні 14:25
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Через Дніпро буде їхати додатковий евакопотяг.

Новости Днепра про Через Дніпро пустили додатковий евакопотяг до Львова

20 лютого, з Покровська до Львова відправиться додатковий евакуаційний поїзд. Він їхатиме через Дніпро. Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Рейс 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів вирушить о 16:30. Втім, час відправлення може змінитися, про це зазначили в відомстві.

Актуальну інформацію можна відслідкувати на сайті “Укрзалізниці” або звертайтеся у каси на вокзалах. Нагадаємо, раніше на вокзалі Дніпра з’явилися поїлки для тварин. Окрім Дніпра, їх встановлять в 10 містах України. Поїлка має вигляд великого резервуару з клапаном-краником, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.

Також на вокзалі Дніпра можна зарядити телефон. 

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Новости Днепра про Через Дніпро пустили додатковий евакопотяг до ЛьвоваУкраїнська

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