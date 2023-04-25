Через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО)

Які саме працюють – читайте тут.
Звісно, містяни масово кинулися в ресторани по довгоочікуваний бургер. Черги до закладів – від самого ранку. На вечір ситуація не краще, навпаки, людей стало ще більше.
Так, через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект.
Відео опублікували у соцмережі.
За словами автора відео, права смуга руху (якщо їхати у напрямку центру) забита автівками, які стоять у черзі на МакДрайв. Водночас ліва смуга – вільна.
Крім того, вишикувалася величезна черга на самому тротуарі. Люди стоять аж біля зупинки громадського транспорту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.
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