Через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі відкрилися McDonald’s. Але не всі.

Які саме працюють – читайте тут.

Звісно, містяни масово кинулися в ресторани по довгоочікуваний бургер. Черги до закладів – від самого ранку. На вечір ситуація не краще, навпаки, людей стало ще більше.

Так, через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект.

Відео опублікували у соцмережі.

За словами автора відео, права смуга руху (якщо їхати у напрямку центру) забита автівками, які стоять у черзі на МакДрайв. Водночас ліва смуга – вільна.

Крім того, вишикувалася величезна черга на самому тротуарі. Люди стоять аж біля зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.

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