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Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адреси

Сьогодні 09:00
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Сьогодні деякі містяни залишаться без водопостачання.

Новости Днепра про Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адреси

За інформацією, вказаній у публікації на порталі міськради, у вівторок 23 липня у Дніпрі проводитимуть аварійні роботи. У зв’язку з цим буде припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. М.Грушевського, 29, 29-А;
  • вул. Яна Гуса, 2-68.

Також у КП “Дніпроводоканал” повідомили про зниження тиску на вулиці Науки, 100-124. Ремонтні роботи з відновлення також проводитимуться сьогодні. 

Окрім цього, через відключення світла станом на 09:00 знижено тиск подачі води у будинках розташованих адресами:

  • вул. Краснопільська, 4, 4-А;
  • вул. Верстатобудівельників, 3;
  • вул. Братів Горобців,36,38,47,49, 51,51-А, 66;
  • вул. Професора Герасюти, 1, 14;
  • вул. Робоча, 69, 71, 73, 75, 75-А, 77, 152,154,158,160162, 164, 166-А, 166-Б;
  • вул.  Надії Алексєєнко,104,104-А, 108;
  • вул. Артилерійська, 46;
  • вул. Національної Гвардії,17,19;
  • вул. Автодорівська,1-А;
  • проспект Дмитра Яворницького, 58;
  • вул. Старочумацька,13;
  • вул. Батумська, 2-7;
  • вул. Петра Яцика, 6;
  • вул. Холодильна, 2;
  • проспект Слобожанський, 95-145;
  • вул. Галини Мазепи, 2;
  • вул. Володимира Антоновича, 4;
  • проспект Олександра Поля, 13;
  • проспект Лесі Українки, 13, 15;
  • вул. Янгеля, 21, 22;
  • вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А.
  • вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • вул. Михайла Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • провулок Крушельницької, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • вул. Терещенківська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Нормативний тиск відновиться після подачі електропостачання. 

Нагадаємо, у Дніпрі 23 липня застосовуються графіки відключень світла.

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Новости Днепра про Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адресиУкраїнська Новости Днепра про Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адресиРусский

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