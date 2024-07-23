Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адреси
Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адреси
Сьогодні 09:00
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Сьогодні деякі містяни залишаться без водопостачання.
За інформацією, вказаній у публікації на порталі міськради, у вівторок 23 липня у Дніпрі проводитимуть аварійні роботи. У зв’язку з цим буде припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:
вул. М.Грушевського, 29, 29-А;
вул. Яна Гуса, 2-68.
Також у КП “Дніпроводоканал” повідомили про зниження тиску на вулиці Науки, 100-124. Ремонтні роботи з відновлення також проводитимуться сьогодні.
Окрім цього, через відключення світла станом на 09:00 знижено тиск подачі води у будинках розташованих адресами:
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