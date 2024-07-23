Через аварійні роботи у Дніпрі 23 липня відключать воду на деяких вулицях: адреси

Сьогодні деякі містяни залишаться без водопостачання.

За інформацією, вказаній у публікації на порталі міськради, у вівторок 23 липня у Дніпрі проводитимуть аварійні роботи. У зв’язку з цим буде припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. М.Грушевського, 29, 29-А;

вул. Яна Гуса, 2-68.

Також у КП “Дніпроводоканал” повідомили про зниження тиску на вулиці Науки, 100-124. Ремонтні роботи з відновлення також проводитимуться сьогодні.

Окрім цього, через відключення світла станом на 09:00 знижено тиск подачі води у будинках розташованих адресами:

вул. Краснопільська, 4, 4-А;

вул. Верстатобудівельників, 3;

вул. Братів Горобців,36,38,47,49, 51,51-А, 66;

вул. Професора Герасюти, 1, 14;

вул. Робоча, 69, 71, 73, 75, 75-А, 77, 152,154,158,160162, 164, 166-А, 166-Б;

вул. Надії Алексєєнко,104,104-А, 108;

вул. Артилерійська, 46;

вул. Національної Гвардії,17,19;

вул. Автодорівська,1-А;

проспект Дмитра Яворницького, 58;

вул. Старочумацька,13;

вул. Батумська, 2-7;

вул. Петра Яцика, 6;

вул. Холодильна, 2;

проспект Слобожанський, 95-145;

вул. Галини Мазепи, 2;

вул. Володимира Антоновича, 4;

проспект Олександра Поля, 13;

проспект Лесі Українки, 13, 15;

вул. Янгеля, 21, 22;

вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А.

вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

вул. Михайла Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

провулок Крушельницької, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

вул. Терещенківська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Нормативний тиск відновиться після подачі електропостачання.

Нагадаємо, у Дніпрі 23 липня застосовуються графіки відключень світла.

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