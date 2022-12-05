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Через атаку рф у Дніпрі та області – знову екстрені відключення світла

Сьогодні 18:48
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Сьогодні, 5 грудня, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного удару.

Новости Днепра про Через атаку рф у Дніпрі та області – знову екстрені відключення світла

Через це у Дніпрі та області знову застосовані екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних відключень поки не діють!

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується, – зазначили енергетики.

Новости Днепра про Через атаку рф у Дніпрі та області – знову екстрені відключення світла

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок.

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Новости Днепра про Через атаку рф у Дніпрі та області – знову екстрені відключення світлаУкраїнська

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