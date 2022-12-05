Через атаку рф у Дніпрі та області – знову екстрені відключення світла

Сьогодні, 5 грудня, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного удару.

Через це у Дніпрі та області знову застосовані екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних відключень поки не діють!

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується, – зазначили енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок.

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