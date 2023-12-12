Через атаку на «Київстар» у Дніпрі не лунають сигнали повітряної тривоги: деталі

Через це стався масштабний технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.
За словами генерального директора компанії “Київстар” Олександра Комарова, поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі.
Через збій у “Київстар” не працюють і інші сервіси. Наприклад, у Дніпрі не працюють термінали у супермаркетах та вуличні табло.
Крім того, у місті не лунають сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Через хакерську атаку на мобільного оператора «Київстар» у Дніпрі не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.
Дізнатись, коли потрібно пройти в укриття, можна в офіційному телеграм-каналі “СИРЕНА. ДНІПРО”. Також інформація є у вайбер-спільноті за цим посиланням.
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