Через аномальне тепло у Карпатах прокинувся бурий ведмідь

У Карпатах прокинувся бурий ведмідь.

Аномально тепла зима змусила прокинутися бурого ведмедя, який в січні повинен ще бути в сплячці. Про це повідомили співробітники Верховинського національного природного парку, що розташований на Івано-Франківщині.

Зазначається, що бурого ведмедя зустріли працівники парку, коли патрулювали ліси. Бурий ведмідь – найбільший ссавець Карпат. У січні тварина повинна знаходитися в зимовій сплячці.

Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу, – йдеться у повідомленні.

Працівники парку зазначають, що різка зміна температури та опадів принесе тварині неабияких неприємностей. Крім цього, голодний звір дуже агресивний, тому людей попереджають про небезпеку. Якщо в лісі видно сліди ведмедя – краще якнайшвидше звідти піти.

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