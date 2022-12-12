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Чекаємо новий “людинопад”: на Дніпро суне непогода та ожеледь

Сьогодні 17:15
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У Дніпрі очікують "крижані дощі".

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Початок зими видався неспокійним. Ми вже встигли пережити шквальний вітер, декілька туманів та страшну ожеледицю. На жаль, сонячної морозної погоди поки що чекати не варто. За прогнозами синоптиків, у Дніпро знову йдуть морози та крижаний дощ.

У вівторок 13 грудня в Дніпрі очікується сильний дощ, а вночі температура повітря опуститься до -2. Тому будьте обережні зранку, на дорогах може бути ожеледиця.

Сподіваємося, що нового “людинопаду” не станеться, але будьте уважні.

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