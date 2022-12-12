Чекаємо новий “людинопад”: на Дніпро суне непогода та ожеледь

У Дніпрі очікують "крижані дощі".

Початок зими видався неспокійним. Ми вже встигли пережити шквальний вітер, декілька туманів та страшну ожеледицю. На жаль, сонячної морозної погоди поки що чекати не варто. За прогнозами синоптиків, у Дніпро знову йдуть морози та крижаний дощ.

У вівторок 13 грудня в Дніпрі очікується сильний дощ, а вночі температура повітря опуститься до -2. Тому будьте обережні зранку, на дорогах може бути ожеледиця.

Сподіваємося, що нового “людинопаду” не станеться, але будьте уважні.

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