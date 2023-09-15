Частину приміщень вокзалу в Дніпрі здадуть в оренду

Укрзалізниця оголосила онлайн-аукціони з оренди площ на вокзалах. На майданчику “Prozorro.Продажі” виставили 53 обʼєкти. Торги мають пройти 22 вересня.
На сайті Prozorro.Продажі вже 9 лотів на оренду приміщень вокзалів у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Павлограді.
У Дніпрі дві площі, де можна розмістити кавомат, вендингову машину чи платіжний термінал.
Місце, де майбутній переможець торгів зможе розмістити кавомат чи вендингову машину.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі 29 серпня на проспекті Мазепи сталася смертельна стрілянина.
Ще 20 років тому в самому центрі Дніпра стояли невеликі…
Інцидент стався у центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького.
У селищі на Нікопольщині у бабусі стався інсульт через стрес.