Частину приміщень вокзалу в Дніпрі здадуть в оренду

Укрзалізниця віддає в оренду частину приміщення вокзалу в Дніпрі.

Укрзалізниця оголосила онлайн-аукціони з оренди площ на вокзалах. На майданчику “Prozorro.Продажі” виставили 53 обʼєкти. Торги мають пройти 22 вересня.

Орендувати частину приміщення можуть підприємці. Серед ймовірних бізнесів, які можна облаштувати на вокзалі є такі: фудкорт, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці.

Перші лоти з’явилися у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі, Одесі.

Під час пілотного етапу віддадуть в оренду невеликі зони, де можна розмістити вендингові апарати, кавомати, банкомати та термінали. До прикладу, у Києві в оренду пропонуються зони під 5 банкоматів та під кавʼярню.

Переможець аукціону зможе укласти договір оренди на 2 роки і 360 днів з правом його продовжити.

Приклад зонування:

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На сайті Prozorro.Продажі вже 9 лотів на оренду приміщень вокзалів у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Павлограді.

У Дніпрі дві площі, де можна розмістити кавомат, вендингову машину чи платіжний термінал.

Місце, де майбутній переможець торгів зможе розмістити кавомат чи вендингову машину.

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