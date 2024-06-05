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Частину Дніпропетровщини засипало градом

Сьогодні 20:07
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На Дніпропетровщині вирувала негода.

Новости Днепра про Частину Дніпропетровщини засипало градом

У Дніпропетровській області на середу, 5 червня, оголошували штормове попередження. Якщо Дніпро оминуло, то в Новомосковському та Царичанському районі пройшов величезний град. 

Перед негодою було видно темні хмари, а за 10 хвилин почалася злива з градом. У людей побило городину, а подвір’я засипало льодом. 

Новости Днепра про Частину Дніпропетровщини засипало градом

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Новости Днепра про Частину Дніпропетровщини засипало градомУкраїнська

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