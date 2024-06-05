Частину Дніпропетровщини засипало градом

На Дніпропетровщині вирувала негода.

У Дніпропетровській області на середу, 5 червня, оголошували штормове попередження. Якщо Дніпро оминуло, то в Новомосковському та Царичанському районі пройшов величезний град.

Перед негодою було видно темні хмари, а за 10 хвилин почалася злива з градом. У людей побило городину, а подвір’я засипало льодом.

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