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Частині району на Дніпропетровщині можуть відключити насосну станцію через борги

Сьогодні 15:55
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У громаді на Дніпропетровщині можуть зупинити помпову станцію через борги.

Новости Днепра про Частині району на Дніпропетровщині можуть відключити насосну станцію через борги

У Червоногригорівській громаді можуть відключити насосну станцію через борги за електроенергію.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі громади.

Відключення може відбутися через борги за електроенергію, які накопичилися у громаді.

Згідно попередження ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” від 16.02.2024 року, Придніпровська насосна станція буде відключена в зв’язку з заборгованістю за спожиту електроенергію, – повідомили у КП «Дніпро».

Це стосується перш за все споживачів, які зараз живуть у смт Червоногригорівка, с. Придніпровське, с. Мусіївка. Усім мешканцям громад необхідно зняти показники та негайно розрахуватися за спожиту воду.

«Щоб не виникло вищезгаданої ситуації і ми мали змогу надавати надалі послуги водопостачання»

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Новости Днепра про Частині району на Дніпропетровщині можуть відключити насосну станцію через боргиУкраїнська

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