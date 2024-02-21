Частині району на Дніпропетровщині можуть відключити насосну станцію через борги

У Червоногригорівській громаді можуть відключити насосну станцію через борги за електроенергію.
Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі громади.
Відключення може відбутися через борги за електроенергію, які накопичилися у громаді.
Згідно попередження ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” від 16.02.2024 року, Придніпровська насосна станція буде відключена в зв’язку з заборгованістю за спожиту електроенергію, – повідомили у КП «Дніпро».
Це стосується перш за все споживачів, які зараз живуть у смт Червоногригорівка, с. Придніпровське, с. Мусіївка. Усім мешканцям громад необхідно зняти показники та негайно розрахуватися за спожиту воду.
«Щоб не виникло вищезгаданої ситуації і ми мали змогу надавати надалі послуги водопостачання»
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