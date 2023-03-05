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  • Частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачання

Частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачання

Сьогодні 09:03
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачання

У неділю, 5 березня, стара частина ж/м Придніпровськ залишилася без води.

Як повідомили у Дніпровській міській раді, це пов’язано з аварійною ситуацією на насосно-фільтрувальній станції Придніпровської ТЕС.

Зараз тривають роботи. Водопостачання обіцяють відновити о 15:00.

Зазначимо: про всяк випадок краще тримайте вдома запаси питної та технічної води!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло: офіційна інформація. 

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Новости Днепра про Частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачанняУкраїнська Новости Днепра про Частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачанняРусский

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