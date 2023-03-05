Частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачання

У неділю, 5 березня, стара частина ж/м Придніпровськ залишилася без води.
Як повідомили у Дніпровській міській раді, це пов’язано з аварійною ситуацією на насосно-фільтрувальній станції Придніпровської ТЕС.
Зараз тривають роботи. Водопостачання обіцяють відновити о 15:00.
Зазначимо: про всяк випадок краще тримайте вдома запаси питної та технічної води!
Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло: офіційна інформація.
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