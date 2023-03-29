Частина Дніпра та передмістя залишилися без води (АДРЕСИ)

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить аварійно-відновлювальні роботи по вул. Гор’ївська, 45. Тимчасово без водопостачання знаходяться мешканці будинків на вул. Апостолівська, селища Одинківка та Олександрівка.
Також тривають аварійні роботи у селищі Кам’янка по вулиці Маяковського, 140. Через це припинено водопостачання таких селищ Кам’янка, Ракшівка та Волоське.
Водопостачання за вище зазначеними адресами відновлять до кінця дня.
Станом на 18:00 продовжуються роботи КП «Дніпроводоканал» з промивання магістральних водоводів у районі вулиць – Велика Діївська, Гідропаркова, Метробудівська, Моніторна, в тому числі і прилеглі вулиці.
Водопостачання в будинках на цих вулицях не припиняли.
Через пошкодження водопроводу у селищі Таромське по вулиці Ріжкова припинено водопостачання за такими адресами:
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на завтра, 30 березня.
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