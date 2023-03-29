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Частина Дніпра та передмістя залишилися без води (АДРЕСИ)

Сьогодні 19:45
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Передмістя та частина Дніпра залишилися без води через проведення ремонтних робіт.

Новости Днепра про Частина Дніпра та передмістя залишилися без води (АДРЕСИ)

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить аварійно-відновлювальні роботи по вул. Гор’ївська, 45. Тимчасово без водопостачання знаходяться мешканці будинків на вул. Апостолівська, селища Одинківка та Олександрівка.

Також тривають аварійні роботи у селищі Кам’янка по вулиці Маяковського, 140. Через це припинено водопостачання таких селищ Кам’янка, Ракшівка та Волоське.

Водопостачання за вище зазначеними адресами відновлять до кінця дня.

Станом на 18:00 продовжуються роботи КП «Дніпроводоканал» з промивання магістральних водоводів у районі вулиць – Велика Діївська, Гідропаркова, Метробудівська, Моніторна, в тому числі і прилеглі вулиці.

Водопостачання в будинках на цих вулицях не припиняли.

Через пошкодження водопроводу у селищі Таромське по вулиці Ріжкова припинено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Ріжкова, 82-146;
  • вул. Рильського;
  • вул. Курака;
  • вул. Степова;
  • вул. Долинська;
  • вул. Єфрейтора Пирогова;
  • вул. Роблена;
  • вул. Волобуєва;
  • вул. Олімпійська;
  • вул. Космічна;
  • пров. Роблений.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на завтра, 30 березня.

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