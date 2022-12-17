У якому стані постраждалі внаслідок влучання ракети в житловий будинок в Кривому Розі

Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.

Він зазначив, що усього постраждало 19 людей. Троє з них загинули на місці, серед них хлопчик віком 1 рік та 7 місяців. 33-річний чоловік помер в стаціонарі.

За його словами, серед госпіталізованих четверо дітей, зокрема 7-річна дівчинка перебуває у тяжкому стані. У неї серйозні травми грудної клітини. Одну дитину вже відпустили додому.

Ще у стаціонарі перебувають дорослі, троє з них у тяжкому стані. Це різного ступеня мінно-вибухові травми, черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, черевної порожнини, – зазначив Григорук.

За його словами, у Криворізькому та Нікопольському районах постраждали троє працівників підстанції. Двоє з них зараз у стаціонарі, ще один лікується вдома.