Про це повідомляє міськрада.
У Дніпрі сьогодні через загрозу удару по енергоструктурі приватні енергопостачальні компанії застосовували екстрені відключення світла. Це був вимушений крок, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети.
Після 15:00 екстрені відключення скасовано, ДПЕК та ЦЕК повернулися до стабілізаційних відключень. Зараз у Дніпрі застосовуються відключення споживачів та черги згідно із затвердженим графіком.
З графіками погодинних відключень можна познайомитись на сайтах приватних енергетичних компаній за цими посиланнями:
– якщо ви абонент ДПЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
– якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html
У разі нової загрози енергетичній системі енергетики не відкидають нових екстрених відключень.
Станом на 18:00 у зв’язку з відключенням електроживлення ДПЕК зупинено підвищуючу насосну станцію (ПНР), через що знижений тиск у мережі систем водопостачання за адресами:
Також відключено електроживлення ДТЕКом та зупинено ПНР по вул.Кожем’яки, знижено тиск у мережі систем водопостачання за адресами:
Водопостачання за вказаними адресами буде відновлено після подачі електроенергії.
У КП «Теплоенерго» станом на 18:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено деякі будинкові котельні та теплорозподільні пункти (ТРП) за такими адресами:
У КП “Жилсервіс Дніпро” станом на 18:00 приватними енергетичними компаніями знеструмлено п’ять котелень Центрального району.
Без опалення 210 житлових будинків:
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