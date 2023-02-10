Частково немає світла, води та опалення: яка ситуація у Дніпрі на вечір 10 лютого

У зв'язку з відключеннями електроенергії у Дніпрі у деяких будинках увечері 10 лютого немає світла та опалення.

Про це повідомляє міськрада.

Світло

У Дніпрі сьогодні через загрозу удару по енергоструктурі приватні енергопостачальні компанії застосовували екстрені відключення світла. Це був вимушений крок, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети.

Після 15:00 екстрені відключення скасовано, ДПЕК та ЦЕК повернулися до стабілізаційних відключень. Зараз у Дніпрі застосовуються відключення споживачів та черги згідно із затвердженим графіком.

З графіками погодинних відключень можна познайомитись на сайтах приватних енергетичних компаній за цими посиланнями:

– якщо ви абонент ДПЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

– якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

У разі нової загрози енергетичній системі енергетики не відкидають нових екстрених відключень.

Вода

Станом на 18:00 у зв’язку з відключенням електроживлення ДПЕК зупинено підвищуючу насосну станцію (ПНР), через що знижений тиск у мережі систем водопостачання за адресами:

просп.Слобожанський, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумська, 8-64;

вул. Старочумацька, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцевська, 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, 7-13.

Також відключено електроживлення ДТЕКом та зупинено ПНР по вул.Кожем’яки, знижено тиск у мережі систем водопостачання за адресами:

Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;

просп.Слобожанський, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;

Дарницька, буд.4, 7, 9, 11.

Водопостачання за вказаними адресами буде відновлено після подачі електроенергії.

Опалення

У КП «Теплоенерго» станом на 18:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено деякі будинкові котельні та теплорозподільні пункти (ТРП) за такими адресами:

вул. Тупікова, Новоорловська, Західна, Сумська, пр. Металургів;

вул. М. Грушевського, Троїцька;

вул. Вознесенська, С. Стрільців;

вул. Орловська, Аудиторна;

пр. І. Мазепи, вул. В. Мерзленко,

вул. Талаліхіна;

пров. Ушинського, пр. О. Поля, Л. Українки, вул. Воскресенська, Фабра, пл. Мостова, пр. Д.Яворницького;

пр. С. Нігояна, вул. Чечеловська, К. Гордієнка, пров. Альпійська, вул. Р. Шухевича;

вул. Івасюка, Артеківська, бул. Бат. Дніпро, вул. М. Шнеєрсона, Антоновича;

вул. Дунаєвського, Караваєва;

вул. С.Хоброго;

У КП “Жилсервіс Дніпро” станом на 18:00 приватними енергетичними компаніями знеструмлено п’ять котелень Центрального району.

Без опалення 210 житлових будинків:

пр. О. Поля,

вул. Полєтаєва,

вул. Новосильна,

пр. Б. Хмельницького,

вул. Гавриленко,

вул. Нахімова,

вул. Пилипа Орлика,

вул. Стромцова,

вул. Титова,

вул. Ушакова.

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