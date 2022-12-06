Чайник, рушник та оцет: як погладити одяг, коли немає світла

Аварійне відключення світла у Дніпрі може повторитися у будь-який день. Коли подають у будинок електрику потрібно переробити не одну справу і часом можна просто забути про те, що треба щось гладити. А згадавши це – виявити, що світло вже відключили. Як без праски прибрати складки та заломи на одязі – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Щоб одяг спочатку менше м’явся, неважливо є можливість прогладити його праскою чи ні, то перед тим, як віщати білизну на балкон її потрібно добре струсити. Таким чином, всі складки на тканині розпрямляться. «Розташовувати» речі на балконі потрібно з максимальним простором, а не одну поряд з іншою. Таким чином повітря максимально працюватиме не тільки як «сушарка», але і як «праска».

Коли футболка, светр, сукня або штани висять на балконі – їх потрібно розправити внизу, щоб між тканиною утворилася повітряна «прошарка», тобто щоб, наприклад, перед та зад футболки не «злипалися» в одне ціле. Так речі висохнуть швидше і будуть не такі м’яті.

«Погладити» одяг можна за допомогою вологого рушника. Точніше двох. На одному, сухому, потрібно розкласти річ, а другим – вологим – накрити і добре його притиснути в тих місцях, де одяг найбільш м’ятий, намагаючись таким чином його розгладити. Метод найбільше підходить для трикотажних речей.

А ось джинси або спортивні штани потрібно згорнути в трубочку і помістити на годину-дві під матрац. Таким чином, більшість складок має зникнути, але ми не перевіряли.

Легку прим’ятість з одягу можна прибрати, побризкавши на нього водою з пульверизатора. Перед проведенням процедури річ потрібно повісити на вішалку, вирівняти, побризкати, а після дати висохнути.

Якщо немає світла, але є можливість закип’ятити чайник, щоб «прогладити» одяг можна використовувати його пару. Поки чайник кипить одяг, потрібно тримати в 30 см від струменя пари. Але будьте обережні, тому що парою можна обпекти шкіру рук або пальці.

Якщо вдома є металева каструля – в ній можна спочатку нагріти воду, а потім вилити її, а саму каструлю використовувати як праску і таким чином пригладити одяг.

У разі постійних відключень світла в магазині можна купити спеціальний спрей, який розгладжує одяг, або приготувати такий спрей у домашніх умовах. Для цього потрібно змішати в пропорціях 1 до 3 столового оцту з водою. Наприклад, на 300 г води потрібно 100 г оцту. Налийте суміш у розпилювач і побризкайте одяг. Відстань між пульветизатором і тканиною має бути близько 30 см. Після обробки дайте речі висохнути на свіжому повітрі або в кімнаті на вішалці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: