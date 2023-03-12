CБУ остаточно назвала ім’я розстріляного захисника: Зеленський присвоїв звання Героя України

СБУ встановила Героя, якого розстріляли росіяни.

CБУ заявила, що остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів «Слава Україні!».

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання, – заявив очільник Василь Малюк.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців рф, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Володимир Зеленський нагородив Олександра Мацієвського званням Герой України.

Вічна пам’ять.

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