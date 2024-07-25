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Бив по голові: у Кривому Розі чоловік під час сварки вбив свою знайому

Сьогодні 07:13
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У Кривому Розі чоловік вбив свою знайому.

Новости Днепра про Бив по голові: у Кривому Розі чоловік під час сварки вбив свою знайому

22 липня близько 10-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про злочин. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що під час спілкування між 38-річним чоловіком та його 49-річною знайомою виник конфлікт, у ході якого підозрюваний декілька разів вдарив жінку по голові. 

Потерпілу госпіталізували, однак внаслідок отриманих травм вона померла у лікарні. 

Новости Днепра про Бив по голові: у Кривому Розі чоловік під час сварки вбив свою знайому

Нападника було затримано. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що житель Дніпра побив до напівсмерті знайому та пішов спати.

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