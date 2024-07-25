Бив по голові: у Кривому Розі чоловік під час сварки вбив свою знайому

22 липня близько 10-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про злочин.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
У ході розслідування правоохоронці встановили, що під час спілкування між 38-річним чоловіком та його 49-річною знайомою виник конфлікт, у ході якого підозрюваний декілька разів вдарив жінку по голові.
Потерпілу госпіталізували, однак внаслідок отриманих травм вона померла у лікарні.
Нападника було затримано. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що житель Дніпра побив до напівсмерті знайому та пішов спати.
Читайте також:
Автор:
Керівника місцевої профспілки Михайла Тонконогого знайшли мертвим.
На Набережній Перемоги сталася збройна сутичка.
У Дніпрі зникла дівчинка-підліток.
Чоловік заявив, що навіть не знав про розлучення зі своєю…